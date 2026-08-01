Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Latehar News: 2640 धोती -साड़ी, लूंगी का नहीं हुआ वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
Follow us on Google News
share

Latehar News: बरवाडीह में जन वितरण प्रणाली के 66 डीलरों ने 20169 कार्डधारियों को धोती, साड़ी और लूंगी सप्लाई की थी। हालांकि, अब तक केवल 17829 कार्डधारियों को सामान का वितरण किया गया है। शेष 2640 कार्डधारियों को जल्द ही कपड़े वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Latehar News: 2640 धोती -साड़ी, लूंगी का नहीं हुआ वितरण

Latehar News: बरवाडीह, प्रतिनिधि। बरवाडीह के विभिन्न जन वितरण प्रणाली के डीलरो के द्वारा अब तक 2640 कार्डधारियों को धोती -साड़ी और लूंगी का वितरण नहीं किया जा सका है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार 66 जनवितरण प्रणाली के डीलरो को सरकार की ओर से 20169 कार्डधारियों को साड़ी धोती और लूंगी की आपूर्ति की गई थी,लेकिन अब तक 17829 कार्डधारियों को साड़ी धोती और लूंगी का वितरण किया गया है। एमओ सुमित कुमार तिवारी ने बताया कि डीलरो को शेष बचे उन कार्डधारियों को जल्द साड़ी धोती और लूंगी का वितरण करने का निर्देश दिया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।