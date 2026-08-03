Latehar News: बीडीओ ने दिव्यांग प्रेम गंझू को दिया व्हीलचेयर
Latehar News: बालूमाथ के हेमपुर गांव के दिव्यांग प्रेम गंझू की व्हीलचेयर खराब हो गई थी, जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष आमिर हयात ने समस्या की जानकारी बीडीओ सोमा उरांव को दी। बीडीओ ने शीघ्र ही प्रेम गंझू के लिए नई व्हीलचेयर की व्यवस्था की।
Latehar News: बालूमाथ,प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के हेमपुर गांव निवासी दिव्यांग प्रेम गंझू की व्हीलचेयर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने से उन्हें दैनिक जीवन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष आमिर हयात ने तत्काल पहल करते हुए बीडीओ सोमा उरांव से मुलाकात कर उनकी समस्या से अवगत कराया और शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बीडीओ के सकारात्मक सहयोग एवं त्वरित पहल से प्रेम गंझू को नई व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई।
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