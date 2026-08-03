Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Latehar News: बीडीओ ने दिव्यांग प्रेम गंझू को दिया व्हीलचेयर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
Follow us on Google News
share

Latehar News: बालूमाथ के हेमपुर गांव के दिव्यांग प्रेम गंझू की व्हीलचेयर खराब हो गई थी, जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष आमिर हयात ने समस्या की जानकारी बीडीओ सोमा उरांव को दी। बीडीओ ने शीघ्र ही प्रेम गंझू के लिए नई व्हीलचेयर की व्यवस्था की।

Latehar News: बीडीओ ने दिव्यांग प्रेम गंझू को दिया व्हीलचेयर

Latehar News: बालूमाथ,प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के हेमपुर गांव निवासी दिव्यांग प्रेम गंझू की व्हीलचेयर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने से उन्हें दैनिक जीवन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष आमिर हयात ने तत्काल पहल करते हुए बीडीओ सोमा उरांव से मुलाकात कर उनकी समस्या से अवगत कराया और शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बीडीओ के सकारात्मक सहयोग एवं त्वरित पहल से प्रेम गंझू को नई व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई।

ये भी पढ़ें:Pakur News: दिव्यांग नूर महम्मद को मिली व्हील चेयर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।