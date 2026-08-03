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Latehar News: पहली सोमवारी को लेकर चंदवा के शिवालयों में हुई विशेष तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: चंदवा में श्रावण मास की पहली सोमवारी को लेकर सभी शिवालयों में विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लंबी कतारों में नजर आएंगे। महिलाओं और युवाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है।

Latehar News: पहली सोमवारी को लेकर चंदवा के शिवालयों में हुई विशेष तैयारी

Latehar News: चंदवा, प्रतिनिधि। पवित्र श्रावण मास की पहली सोमवारी को लेकर क्षेत्र के श्री गुलायची धाम, शिव मंदिर बुधबाजार, थानाटोली समेत सभी शिवालयों में विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिरों की साफ-सफाई, रंग-रोगन और आकर्षक सजावट से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लंबी कतारों में नजर आएंगे। श्रद्धालु विभिन्न नदियों, तालाबों से जल भरकर बोल बम के जयघोष के साथ मंदिरों की ओर प्रस्थान करेंगे। महिलाओं, युवाओं और बच्चों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है।

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