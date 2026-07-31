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Latehar News: डीएवी पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: लातेहार के डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने स्पोर्ट्स क्लस्टर लेवल टूर्नामेंट 2026-27 में 18 व्यक्तिगत पदकों सहित एक टीम चैंपियनशिप जीती। कबड्डी में स्वर्ण और बैडमिंटन में रजत पदक हासिल किया। प्राचार्य ने सभी विजेताओं को बधाई दी और भविष्य की सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दीं।

Latehar News: डीएवी पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

Latehar News: लातेहार, संवाददाता। डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने स्पोर्ट्स क्लस्टर लेवल टूर्नामेंट 2026-27 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में विद्यालय के खिलाड़ियों ने कुल 18 व्यक्तिगत पदकों के साथ एक टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। विद्यार्थियों ने 6 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर अपनी खेल प्रतिभा का शानदार परिचय दिया।

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खेल की उपलब्धियाँ

प्रतियोगिता में विद्यालय की कबड्डी टीम ने डीएवी हेहल, रांची को हराकर स्वर्ण पदक जीतते हुए चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं बैडमिंटन टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतकर उपविजेता का स्थान प्राप्त किया। स्वर्ण पदक विजेताओं में तान्या कुमारी ने जैवलिन थ्रो व डिस्कस थ्रो में दो स्वर्ण पदक, वैष्णवी ने डिस्कस थ्रो, आयुष यादव ने डिस्कस थ्रो, अभिनव आनंद ने जैवलिन थ्रो व ज्योत्सना ने हाई जंप में स्वर्ण पदक हासिल किया। विद्यालय के प्राचार्य घनश्याम कुमार सहाय ने सभी विजेता खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षक कुणाल कुमार, शिक्षकों व अभिभावकों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण का ही यह परिणाम है।

भविष्य की उम्मीदें

उन्होंने बताया कि स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अब जोनल स्तर की प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। विद्यालय परिवार ने सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगामी प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने कितने व्यक्तिगत पदक जीते?
विद्यार्थियों ने कुल 18 व्यक्तिगत पदकों के साथ एक टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया।
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