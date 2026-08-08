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Latehar News: पेशरार मध्य विद्यालय के आठों कमरों से टपक रहा पानी, जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: लातेहार के पेशरार स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर हो गया है। शिक्षकों और छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान पानी टपकने से पढ़ाई में बाधा आती है। प्रधानाध्यापक ने अधिकारियों को समस्या की सूचना दी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ।

Latehar News: पेशरार मध्य विद्यालय के आठों कमरों से टपक रहा पानी, जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर छात्र

Latehar News: लातेहार, प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पेशरार का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। विद्यालय के सभी आठ कमरे जर्जर हैं, जिससे छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को प्रतिदिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान कमरों की छत से पानी टपकने लगता है, जिससे बच्चों को कक्षा में दुबककर बैठना पड़ता है और पढ़ाई बाधित होती है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो. फारूक आलम ने बताया कि सभी कमरों में पानी का सीपेज होता है। बारिश के समय पानी रोकने के लिए बर्तन रखना पड़ता है। उन्होंने बताया कि छत का प्लास्टर भी लगातार टूटकर गिर रहा है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। विद्यालय कार्यालय के समीप स्थित एक कमरे के नीचे मिट्टी का कटाव हो गया है, जिससे उसके गिरने की आशंका बनी हुई है। सीपेज के कारण मध्यान्ह भोजन की सामग्री भी सुरक्षित रखने के लिए प्रधानाध्यापक के कार्यालय में रखनी पड़ रही है।

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समस्या का समाधान

प्रधानाध्यापक ने बताया कि पूर्व में विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर बीडीओ को लिखित सूचना दी गई थी, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीण सिलेस्टिन गुड़िया, प्रदीप टोपनो,दीनानाथ, मारूफ आदि ने विद्यालय भवन की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग करते हुए कहा कि इससे बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षित एवं बेहतर वातावरण में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। जिला शिक्षा अधीक्षक ऋषिकेश कुमार ने कहा कि यदि विद्यालय की स्थिति ऐसी है तो उसका स्टीमेट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि भवन की मरम्मत तथा आवश्यकता पड़ने पर नए भवन निर्माण का प्रस्ताव भी जल्द तैयार कर अग्रसारित किया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विद्यालय की स्थिति कैसी है?
राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पेशरार का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है और सभी आठ कमरे जर्जर हैं।
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