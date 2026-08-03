Latehar News: नौ सूत्री मांगों को लेकर संवेदक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन
Latehar News: लातेहार में संवेदक संघ ने मुख्यमंत्री को 9 सूत्री मांगपत्र सौंपा। इसमें नई रॉयल्टी प्रणाली को अव्यावहारिक बताने और सरकारी निविदाओं में स्थानीय संवेदकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग शामिल है। यदि शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो संवेदक निविदाओं का बहिष्कार करेंगे, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो सकता है।
Latehar News: लातेहार, प्रतिनिधि। लातेहार संवेदक संघ के बैनर तले जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे संवेदकों ने सोमवार को संघ के अध्यक्ष राजन तिवारी की अध्यक्षता में डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम नौ सूत्री मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में संघ के सचिव दिलीप कुमार उर्फ पवन, कोषाध्यक्ष रविकांत पासवान, रंजन प्रसाद, अशोक गुप्ता, मो. मोज्जमिल, अजय कुमार गुप्ता, मो. एहसान एवं अरविंद कुमार गुप्ता शामिल थे। ज्ञापन में नई रॉयल्टी चालान व्यवस्था को अव्यावहारिक बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने, विभिन्न विभागों में लंबित करोड़ों रुपये के भुगतान में तेजी लाने तथा सरकारी निविदाओं में स्थानीय संवेदकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की गई।
इसके अलावा डीएमएफटी, सीएसआर व विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) मद की बकाया राशि का भुगतान, जिला परिषद में बाहरी जिलों के निबंधन की जांच कर निरस्तीकरण तथा जिला परिषद एवं एनआरईपी की निविदाएं ऑफलाइन जारी करने की भी मांग उठाई गई। संघ के सचिव पवन कुमार ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर जिले के संवेदक सरकारी विभागों की निविदाओं का बहिष्कार करेंगे, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान तौकिर आलम, मंटू कुमार, मो. आसिफ आगा, मिथलेश पासवान, मिशाल जायसवाल सहित बड़ी संख्या में संवेदक उपस्थित थे।
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