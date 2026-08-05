Latehar News: एसडीपीओ ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर समस्याएं सुनीं

Latehar News: पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत जन चौपाल का आयोजन किया गया। एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने ग्रामीणों को समस्याओं को सुनने और समाधान का भरोसा दिलाया। नशामुक्त समाज का निर्माण, शिक्षा, और बरसात के मौसम में सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई।

Latehar News: चंदवा प्रतिनिधि। पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत बुधवार को चेटर पंचायत के बगीचा में जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप कुमार गुप्ता ने की। इस दौरान पुनि सह थाना प्रभारी मनोरंजन प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे।

ग्रामीण समस्याओं का समाधान जन चौपाल में अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ खाट पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का भरोसा दिलाया। एसडीपीओ ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते हुए बाल विवाह, ओझा-गुणी और डायन प्रथा जैसी कुप्रथाओं से दूर रहने की अपील की।

नशामुक्त समाज का निर्माण उन्होंने नशामुक्त समाज के निर्माण पर जोर देते हुए साइबर ठगी से सतर्क रहने और सांप या कुत्ते के काटने पर झाड़-फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल जाकर इलाज कराने की सलाह दी। बरसात के मौसम को देखते हुए वज्रपात से बचाव के उपायों की जानकारी भी दी गई। साथ ही अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।

पेयजल संकट और शिक्षकों की कमी ग्रामीणों ने इस दौरान पेयजल संकट और विद्यालय में शिक्षकों की कमी जैसी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिस पर एसडीपीओ ने संबंधित विभागों के माध्यम से समाधान कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भयमुक्त समाज का निर्माण प्रशासन की प्राथमिकता है और अब प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहा है। कार्यक्रम के बाद एसडीपीओ ने चेटर पुलिस पिकेट का निरीक्षण कर पुलिस जवानों को नियमित गश्त और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। मौके पर पुअनि अजीत कुमार, मुखिया प्रतिनिधि सरदार सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुभाष लोहरा, बबलू बैठा, विनोद गंझू, रूपलाल सिंह, कामेश्वर ठाकुर सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे।