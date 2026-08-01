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Latehar News: चंदवा अस्पताल चिकित्सक विहीन, दो एमबीबीएस डॉक्टरों के तबादले से बढ़ी चिंता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चंदवा को बड़ा झटका लगा है। अस्पताल के दोनों एमबीबीएस चिकित्सकों का तबादला कर दिया गया है, जिससे अस्पताल लगभग चिकित्सक विहीन हो गया है। स्थानीय लोगों ने नए चिकित्सकों की तत्काल नियुक्ति की मांग की है।

Latehar News: चंदवा अस्पताल चिकित्सक विहीन, दो एमबीबीएस डॉक्टरों के तबादले से बढ़ी चिंता

Latehar News: लातेहार संवाददाता। चिकित्सकों की कमी से पहले ही जूझ रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चंदवा को बड़ा झटका लगा है। अस्पताल में कार्यरत दोनों एमबीबीएस चिकित्सकों का तबादला कर दिया गया है। उनके स्थान पर अब तक किसी नए चिकित्सक की पदस्थापना नहीं होने से अस्पताल लगभग चिकित्सक विहीन हो गया है। इससे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार, अस्पताल में पहले तीन एमबीबीएस चिकित्सक पदस्थापित थे। इनमें से एक चिकित्सक का पूर्व में निधन हो चुका था। अब शेष दोनों चिकित्सकों के तबादले के बाद अस्पताल में एक भी एमबीबीएस चिकित्सक नहीं बचा है। ऐसे में ओपीडी सेवा से लेकर सड़क दुर्घटना और अन्य आपातकालीन मरीजों के इलाज पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर

चंदवा लातेहार जिले का महत्वपूर्ण प्रखंड है। यहां से दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं तथा टोरी जंक्शन होने के कारण प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है। आसपास के कई प्रखंडों के मरीज इलाज के लिए इसी अस्पताल पर निर्भर रहते हैं। यह इलाका सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टि से भी संवेदनशील माना जाता है। जुलाई माह में सड़क हादसों में 15 लोगों की मौत हुई, जबकि कई दर्जन लोग घायल हुए। ऐसे में अस्पताल में एमबीबीएस चिकित्सकों का नहीं होना आम लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से नए चिकित्सकों की तत्काल नियुक्ति करने तथा उनके योगदान तक तबादले के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। भाजपा नेता आदर्श रवि राज ने कहा कि चंदवा जैसे महत्वपूर्ण और दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सकों का नहीं होना गंभीर मामला है। सरकार को अविलंब पर्याप्त एमबीबीएस चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सके।

सामान्य प्रश्न

चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने चिकित्सक पदस्थापित थे?
अस्पताल में पहले तीन एमबीबीएस चिकित्सक पदस्थापित थे।
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