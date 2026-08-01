Latehar News: मांगें पूरी नहीं हुईं तो 5 अगस्त से हाइवा मालिक करेंगे अनिश्चितकालीन आंदोलन

Latehar News: बालूमाथ के हाइवा वाहन मालिकों एवं ट्रांसपोर्टरों की बैठक में कोयला परिवहन में आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई। 12 नंबर चेकपोस्ट की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। मांग की गई कि सड़क की स्थिति सुधारी जाए और अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी गई।

Latehar News: बालूमाथ,प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल की मगध-संगमित्रा परियोजना से जुड़े हाइवा वाहन मालिकों एवं ट्रांसपोर्टरों की एक बैठक शनिवार को अमरवाडीह पुलिस पिकेट के समीप चेतलाल राम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कोयला परिवहन के दौरान उत्पन्न हो रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।

बैठक के दौरान प्रमुख मुद्दे वाहन मालिकों ने बताया कि 12 नंबर चेकपोस्ट शुरू होने के बाद से वाहनों की लंबी कतार लग रही है, जिससे घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके कारण कोयला परिवहन प्रभावित हो रहा है और वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लोडिंग प्वाइंट से अनलोडिंग स्थल तक सड़क की जर्जर स्थिति के कारण वाहनों का परिचालन कठिन हो गया है।

समस्याओं के समाधान के लिए मांगें बैठक में मांग की गई कि 12 नंबर चेकपोस्ट पर वाहनों की आवाजाही की समुचित व्यवस्था की जाए, लोडिंग प्वाइंट से अनलोडिंग स्थल तक सड़क का नियमित रखरखाव कराया जाए तथा आरसीआर मोड़ पर कोयला परिवहन के लिए जीपीएस की अनिवार्यता समाप्त की जाए। साथ ही लोडिंग व्यवस्था को अधिक सुचारु एवं व्यवस्थित बनाने की भी मांग उठाई गई।

आंदोलन की चेतावनी बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 5 अगस्त से सभी हाइवा वाहन मालिक अपनी-अपनी गाड़ियां बैरियर के बाहर खड़ी कर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन की स्थिति में कोयला परिवहन पूरी तरह प्रभावित हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी परियोजना प्रबंधन एवं संबंधित प्रशासन की होगी। बैठक में मुजम्मिल हुसैन सहित बड़ी संख्या में हाइवा वाहन मालिक और ट्रांसपोर्टर उपस्थित थे।