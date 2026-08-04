Latehar News: बीडीओ ने मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर बीएलओ-सुपरवाइजरों को दिया निर्देश

Latehar News: चंदवा, प्रतिनिधि। बीडीओ चंदन प्रसाद ने प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार कों बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ बैठक कर मतदाता सूची से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मतदाता सूची प्रकाशन, दावा-आपत्ति, नोटिस, दस्तावेज सत्यापन और प्राप्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए पारदर्शिता और गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि प्रखंड में मैप्ड व अनमैप्ड मतदाताओं से संबंधित 82,229 प्रपत्रों की प्रक्रिया पूरी की गई है। करीब 68 हजार मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हैं। दावा-आपत्ति करने वालों को नियमानुसार नोटिस, प्राप्ति रसीद और हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी कराने संबंधी जानकारी साझा करते हुए सुपरवाइजरों को क्षेत्र में नियमित निगरानी तथा बीएलओ को टीम भावना से काम करने का निर्देश दिया गया, ताकि कोई योग्य मतदाता सूची से वंचित न रहे।