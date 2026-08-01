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Latehar News: बोदा में चार दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: चंदवा के बोदा खेल मैदान में बोदा फुटबॉल क्लब द्वारा चार दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में खेल प्रेमियों और ग्रामीणों की भारी भीड़ उपस्थित रही। मुख्य अतिथि ने खेल को अनुशासन का माध्यम बताया। पहले मैच में जूनियर स्टार हरिहरपुर ने भगत ब्रदर्स को हराकर अगले दौर में पहुँचने का दावा ठोंका।

Latehar News: बोदा में चार दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज

Latehar News: चंदवा प्रतिनिधि। प्रखंड के बोदा खेल मैदान में शनिवार को बोदा फुटबॉल क्लब के तत्वावधान में चार दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह खेल प्रेमियों, ग्रामीणों और युवाओं की भारी उपस्थिति के बीच संपन्न हुआ, जहां पूरे मैदान में जोश और खेल भावना का अद्भुत माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य जुनैद अनवर ने कहा कि खेल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि अनुशासन, संघर्ष और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सशक्त माध्यम है। उद्घाटन मुकाबला भगत ब्रदर्स और जूनियर स्टार हरिहरपुर के बीच खेला गया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर स्टार हरिहरपुर ने जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया।

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मैच के दौरान दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। आयोजकों ने बताया कि आगामी चार दिनों तक क्षेत्र की कई टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले होंगे।

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