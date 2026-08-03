Latehar News: स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने पर जोर

Latehar News: लातेहार,संवाददाता। डीसी संदीप कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को ब्लड डोनेशन अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग कमेटी (बीडीएएमसी) की बैठक हुई। बैठक में जिले में सुरक्षित एवं स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने, रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा लोगों में रक्तदान के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उपायों की विस्तृत समीक्षा की गई। डीसी ने कहा कि रक्तदान महादान है और आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर उपलब्ध रक्त किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। उन्होंने संबंधित विभागों एवं संस्थाओं को समन्वय के साथ नियमित जागरुकता अभियान चलाने तथा अधिक से अधिक लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला रक्त केंद्र में रक्त की उपलब्धता, रक्तदान शिविरों के आयोजन, स्वैच्छिक रक्तदाताओं के पंजीकरण तथा शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी की समीक्षा की गई।