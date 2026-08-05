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Latehar News: स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रखंड स्तरीय बैठक 7 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: स्वतंत्रता दिवस 2026 के सफल आयोजन को लेकर प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार, 7 अगस्त को बैठक आयोजित की जाएगी।

Latehar News: स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रखंड स्तरीय बैठक 7 अगस्त को

Latehar News: बारियातू,प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस 2026 के सफल आयोजन को लेकर प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार, 7 अगस्त को बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की जानकारी देते हुए बीडीओ अमित कुमार पासवान ने बताया कि बैठक में प्रखंड कार्यालय सहित क्षेत्र के विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण की समय-सारिणी निर्धारित करने, विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा अन्य आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रखंड के सभी सरकारी कार्यालयों के पदाधिकारी, बारियातू थाना प्रभारी, सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की अपील की गई है।

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बीडीओ ने बताया कि बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे से प्रखंड कार्यालय सभागार में समय पर प्रारंभ होगी।

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