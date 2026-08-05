Latehar News: स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रखंड स्तरीय बैठक 7 अगस्त को
Latehar News: स्वतंत्रता दिवस 2026 के सफल आयोजन को लेकर प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार, 7 अगस्त को बैठक आयोजित की जाएगी।
Latehar News: बारियातू,प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस 2026 के सफल आयोजन को लेकर प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार, 7 अगस्त को बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की जानकारी देते हुए बीडीओ अमित कुमार पासवान ने बताया कि बैठक में प्रखंड कार्यालय सहित क्षेत्र के विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण की समय-सारिणी निर्धारित करने, विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा अन्य आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रखंड के सभी सरकारी कार्यालयों के पदाधिकारी, बारियातू थाना प्रभारी, सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की अपील की गई है।
बीडीओ ने बताया कि बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे से प्रखंड कार्यालय सभागार में समय पर प्रारंभ होगी।
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