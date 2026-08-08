Latehar News: संगठन की मजबूती और बूथ स्तर पर सक्रियता पर भाजपा की बैठक में जोर
Latehar News: भाजपा चंदवा पश्चिमी मंडल की मासिक कार्यसमिति की बैठक शनिवार को हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विनय रिकी वर्मा ने की। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आयोजित करने का आह्वान किया गया।
Latehar News: चंदवा, प्रतिनिधि। भाजपा चंदवा पश्चिमी मंडल की मासिक मंडल कार्यसमिति की बैठक शनिवार को सासंग पंचायत के ब्रह्ममणी गांव स्थित हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित हुई। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विनय रिकी वर्मा ने की, जबकि मंच संचालन पूर्व मंडल महामंत्री सह सांसद प्रतिनिधि दीपक निषाद ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर चल रहे एसआइआर से संबंधित गतिविधियों की जानकारी कार्यकर्ताओं के बीच साझा की गई। कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को व्यवस्थित एवं प्रभावी तरीके से आयोजित कराने का आह्वान किया गया।
मौके पर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी, मंडल प्रवासी रामदेव सिंह, मंडल उपाध्यक्ष संजय साव, मंडल मंत्री हीरामनी देवी, किसान मोर्चा अध्यक्ष देवमनी वैद्य, एससी मोर्चा अध्यक्ष साकिन्दर भुइयां, महिला मोर्चा अध्यक्ष राजंती देवी, विधायक प्रतिनिधि अमृत गंझू, पंचायत अध्यक्ष रिकेश्वर यादव सहित रविंद्र साहू, यमुना चौधरी, संतन साहू, राजेंद्र यादव, पवन कुमार, मनोज साहू, सुकू उरांव, कृष्णा उरांव समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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