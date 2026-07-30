Latehar News: भाजपा ने जयंती को लेकर मंदिरों में जलाया दीप
Latehar News: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार मण्डल अध्यक्ष मनोज प्रसाद के नेतृत्व में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650 वीं जयंती को लेकर गुरुवार क
Latehar News: बरवाडीह, प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार मंडल अध्यक्ष मनोज प्रसाद के नेतृत्व में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती को लेकर गुरुवार को बरवाडीह मंडल के विभिन्न मंदिरों में दीप जलाया गया। भाजपाइयों ने पहाड़ी शिव मंदिर, पंचमुखी मंदिर, शिव मंदिर सरईडीह, आदि शक्ति हनुमान मंदिर व काली मंदिर खुरा में श्रद्धापूर्वक दीप जलाकर मत्था टेका। मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं व श्रद्धालुओं ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के आदर्शों और उनके समतामूलक समाज के संदेश को स्मरण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मंडल अध्यक्ष मनोज प्रसाद ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती 10 फरवरी को मनाई जाएगी।
इसी लेकर मंदिरों में दीप प्रज्वलित कर आगामी कार्यक्रमों की विधिवत शुरुआत की गई। कहा कि गुरु रविदास जी के पैतृक गांव से कलश निकाल कर पूरे झारखण्ड का भ्रमण किया जाएगा।
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