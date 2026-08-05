Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Latehar News: नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
Follow us on Google News
share

Latehar News: बारियातू पुलिस ने थाना कांड संख्या 05/26 के नामजद आरोपी बीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास और अन्य पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

Latehar News: नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

Latehar News: बारियातू, प्रतिनिधि। थाना कांड संख्या 05/26 के नामजद आरोपी को बारियातू पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास ने बताया कि एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त कांड का नामजद अभियुक्त क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना के आधार पर बालूमाथ एसडीपीओ उमेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फुलसू निवासी बीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज है। छापेमारी दल में थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास सहित कई पुलिस पदाधिकारी, एसआई तथा सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।