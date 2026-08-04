Latehar News: पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप, जांच की मांग

Latehar News: मनिका में पीएमजीएसवाई के तहत निर्माणाधीन पुल में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। स्थानीय मुखिया और ग्रामीणों ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है, जिसमें मिट्टी भरकर निर्माण कार्य, पुराने सरियों का उपयोग, और अधिकारियों की अनुपस्थिति जैसी चिंताएं शामिल हैं। यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो ग्रामीण आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।

Latehar News: मनिका, प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत साधावाडीह से जान्हो तक निर्माणाधीन सड़क पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए स्थानीय मुखिया और ग्रामीणों ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। यह सड़क मनिका प्रखंड के कई गांवों को पांकी प्रखंड से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है।

अनियमितताओं के आरोप मुखिया बहादुर उरांव ने आरोप लगाया कि पुल की छत की ढलाई से पहले मिट्टी भरकर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। ग्रामीणों के विरोध के बाद मिट्टी हटाकर कमजोर बांस के खूटों के सहारे जल्दबाजी में सेंटरिंग कर ढलाई कर दी गई। ग्रामीण अरुण ठाकुर, कृष्ण यादव, उमेश यादव और सुनील यादव ने बताया कि ढलाई के दौरान कई स्थानों पर बांस के खूटे टूट गए और धंस गए, जिससे पुल की छत समतल नहीं बन सकी।

गुणवत्ता से समझौता ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पुल निर्माण में नए सरियों के बजाय कटिंग किए गए पुराने सरियों का इस्तेमाल किया गया। उनका कहना है कि निर्माण एजेंसी लागत बचाने के लिए गुणवत्ता से समझौता कर रही है, जिससे भविष्य में पुल की मजबूती पर सवाल खड़े हो सकते हैं और हादसे की आशंका बनी रहेगी।

जांच की मांग सबसे गंभीर आरोप यह है कि पुल की छत की ढलाई विभागीय कनीय अभियंता की अनुपस्थिति में कर दी गई। मुखिया बहादुर उरांव सहित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं पीएमजीएसवाई के वरीय अधिकारियों से पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने, गुणवत्ता की समीक्षा करने तथा दोषी संवेदक और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को विवश होंगे।