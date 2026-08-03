Latehar News: नेतरहाट में कथित फर्जी ग्रामसभा पर ग्रामीणों का विरोध, बियर बार प्रस्ताव निरस्त करने की मांग
Latehar News: नेतरहाट में पारंपरिक ग्रामसभा के फर्जी होने के आरोपों के बीच बियर बार खोलने की अनुमति को लेकर विवाद बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बाहरी लोगों ने ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर बिना सही बैठक के हासिल कर लिए। ग्रामसभा ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और प्रस्ताव रद्द करने की मांग की है।
Latehar News: महुआडांड़, प्रतिनिधि। सूबे के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट में बियर बार खोलने को लेकर कथित फर्जी ग्रामसभा का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नेतरहाट स्थित देवी मंडप परिसर में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा) 1996, झारखंड पेसा नियमावली-2025 एवं ग्रामसभा की पारंपरिक व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान सत्येंद्र किसान की अध्यक्षता में ग्रामसभा आयोजित की गई। ग्रामसभा में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोगों ने ग्राम प्रधान को बहला-फुसलाकर नए रजिस्टर एवं सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। बाद में उन्हीं हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर बियर बार के समर्थन में ग्रामसभा की कथित कार्यवाही तैयार कर दी गई।
ग्रामीणों का कहना था कि जिस ग्रामसभा की कार्यवाही प्रस्तुत की जा रही है, उसकी न तो गांव में कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही विधिवत बैठक आयोजित की गई। उनका आरोप है कि पहले हस्ताक्षर लिए गए और बाद में मनमाने ढंग से कार्यवाही लिखकर उसे ग्रामसभा का निर्णय बता दिया गया।बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पेसा कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा की अनुमति एवं सहभागिता सर्वोपरि है। ग्रामसभा की वास्तविक सहमति के बिना किसी भी प्रकार की अनुमति देना कानून की भावना और ग्रामीणों के संवैधानिक अधिकारों के विपरीत है। ग्रामसभा ने सर्वसम्मति से कथित फर्जी कार्यवाही को अस्वीकार करते हुए प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा बियर बार से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि ग्रामसभा की स्वीकृति के बिना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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