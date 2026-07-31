Latehar News: प्रभारी प्रधानाध्यापिका ने शिक्षकों पर पद से हटाने की साजिश का लगाया आरोप

Latehar News: लातेहार की प्रभारी प्रधानाध्यापिका ज्योति ज्योत्सना ने कुछ शिक्षकों पर उनके खिलाफ माहौल बनाने और छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि शिक्षकों ने उपायुक्त को शिकायत भेजकर उसका विरोध किया। जांच प्रक्रिया जारी है।

Latehar News: लातेहार, संवाददाता। सीएम एसओई गर्ल्स, लातेहार की प्रभारी प्रधानाध्यापिका ज्योति ज्योत्सना ने विद्यालय के कुछ शिक्षकों पर उनके खिलाफ माहौल बनाने, छात्राओं को भड़काने तथा प्रभारी पद से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि सत्र 2025-26 के परीक्षा परिणाम की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कमजोर प्रदर्शन वाले विषयों के शिक्षकों से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद विद्यालय में बैठक कर संबंधित शिक्षकों से जवाब मांगा गया।

शिक्षकों के खिलाफ शिकायत उनका आरोप है कि इसी के बाद कुछ शिक्षक उनके विरोध में हो गए और उपायुक्त को उनके खिलाफ शिकायत भेज दी गई। बाद में मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई। प्रभारी प्रधानाध्यापिका का आरोप है कि जांच के दौरान उनकी अनुपस्थिति में शिक्षकों और छात्राओं का बयान लिया गया। इसके बाद कुछ शिक्षकों ने छात्राओं को उनके खिलाफ भड़काकर उपायुक्त से शिकायत कराने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षक अनिल कुमार पासवान, रमन कुमार साहू, संदीप तिवारी, प्रशांत कुमार, रजनी लकड़ा, अनीता लकड़ा, रूबी कुमारी एवं विनीता शर्मा इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं।

धमकी और कार्रवाई की मांग उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के कर्मी नीरज कुमार एवं उत्तम कुमार ने उनसे 20 हजार रुपये की मांग की और राशि नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम से वह मानसिक रूप से आहत हैं तथा उपायुक्त और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दे चुकी हैं। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले में प्रशासन की ओर से जांच जारी है। इधर, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के कर्मी उत्तम कुमार ने कहा कि आरोप गलत है। वहीं डीईओ गौतम कुमार साहू ने बताया कि शिक्षक गुट की लड़ाई हैं,जिसकी जांच चल रही हैं।