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Latehar News: लोध फॉल से सरनाधाम तक निकलेगी भव्य कांवड़यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: सावन अमावस्या के अवसर पर लोध फॉल से सरनाधाम स्थित नर्मदेश्वर शिव मंदिर तक भव्य कांवड़ यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। इसे लेकर आयोजित बैठक में सर्व

Latehar News: लोध फॉल से सरनाधाम तक निकलेगी भव्य कांवड़यात्रा

Latehar News: महुआडांड़ प्रतिनिधि। सावन अमावस्या के अवसर पर लोध फॉल से सरनाधाम स्थित नर्मदेश्वर शिव मंदिर तक भव्य कांवड़यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। इसे लेकर आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि शिवभक्त लोध फॉल से पवित्र जल लेकर लगभग 20 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए सरनाधाम पहुंचेंगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सेवा शिविर, पेयजल, चिकित्सा व विश्राम की समुचित व्यवस्था की जाएगी। डीजे, बैंड-बाजे और भजन मंडलियों के साथ यात्रा को भक्ति व उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। यात्रा के सफल आयोजन के लिए विशेष कार्यकारी समिति का गठन किया गया।

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इसमें जानकी सिंह को अध्यक्ष, कमलेश यादव को सचिव और श्रीमणि यादव को कोषाध्यक्ष बनाया गया। समिति में मिथिलेश सिंह, नवल, कलेश्वर सिंह, चंद्र किशोर सिंह, नंदलाल मिस्त्री, सीताराम सिंह, श्रवण यादव, रीना देवी, पूनम देवी एवं फजीलत सिंह को सदस्य बनाया गया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सुभाष कुमार सिंह ने कहा कि इस कांवड़यात्रा को क्षेत्र की सबसे बड़ी आस्थायात्रा बनाने का लक्ष्य है। बैठक में सभी सदस्यों ने घर-घर जाकर श्रद्धालुओं को यात्रा से जोड़ने का संकल्प लिया।

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