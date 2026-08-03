Latehar News: नाले के समीप मिला वृद्ध का शव, जांच में जुटी पुलिस चंदवा थाना क्षेत्र के जिलिंग गांव का मामला
Latehar News: चंदवा के जिलिंग गांव में 73 वर्षीय अमूल गंझू का शव नाले के किनारे मिला। वह शनिवार को खेत गए थे, लेकिन घर नहीं लौटे। परिजनों और ग्रामीणों की खोजबीन के बाद शव मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है, और इसे दुर्घटना मानने की संभावना है।
Latehar News: चंदवा, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के हुटाप पंचायत के जिलिंग गांव में रविवार की सुबह नाले के किनारे एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अमूल गंझू (73), पिता स्व. घनु गंझू, निवासी जिलिंग, चंदवा के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार अमूल गंझू शनिवार को अपने खेत की ओर गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी खोजबीन की, पर कोई सुराग नहीं मिला।
पुलिस की जांच
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