Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Latehar News: नाले के समीप मिला वृद्ध का शव, जांच में जुटी पुलिस चंदवा थाना क्षेत्र के जिलिंग गांव का मामला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
Follow us on Google News
share

Latehar News: चंदवा के जिलिंग गांव में 73 वर्षीय अमूल गंझू का शव नाले के किनारे मिला। वह शनिवार को खेत गए थे, लेकिन घर नहीं लौटे। परिजनों और ग्रामीणों की खोजबीन के बाद शव मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है, और इसे दुर्घटना मानने की संभावना है।

Latehar News: नाले के समीप मिला वृद्ध का शव, जांच में जुटी पुलिस चंदवा थाना क्षेत्र के जिलिंग गांव का मामला

Latehar News: चंदवा, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के हुटाप पंचायत के जिलिंग गांव में रविवार की सुबह नाले के किनारे एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अमूल गंझू (73), पिता स्व. घनु गंझू, निवासी जिलिंग, चंदवा के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार अमूल गंझू शनिवार को अपने खेत की ओर गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी खोजबीन की, पर कोई सुराग नहीं मिला।

ये भी पढ़ें:Pilibhit News: लापता युवक का तालाब में मिला शव

पुलिस की जांच

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: झाड़ियों में मिला सैलून संचालक का शव, जांच में जुटी पुलिस

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कहाँ हुई है?
यह घटना चंदवा के जिलिंग गांव में हुई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।