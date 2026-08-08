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Latehar News: विशेष शिविर में उमड़े वोटर, बूथों पर दिनभर गहमागहमी का माहौल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर शनिवार को आयोजित विशेष शिविर में वोटरों की भारी भीड़ देखी गई।शिविर में लोगों ने मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने,नाम-पता सु

Latehar News: विशेष शिविर में उमड़े वोटर, बूथों पर दिनभर गहमागहमी का माहौल

Latehar News: बेतला, प्रतिनिधि। क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर शनिवार को आयोजित विशेष शिविर में वोटरों की भारी भीड़ देखी गई।शिविर में लोगों ने मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने,नाम-पता सुधरवाने, स्थानांतरण तथा अन्य त्रुटियों के निराकरण के लिए मौजूद बीएलओ को आवेदन दिए। मौके पर मौजूद बीएलओ रामाधार सिंह,सरिता देबी, परशुराम राम,उमेश बैठा, अखिलेश विश्वकर्मा आदि ने वोटरों के दस्तावेजों की गहनता से जांच की और मतदाता सूची संबंधी सभी समस्याओं का यथाशीघ्र निष्पादन करने का आश्वासन दिया। नतीजतन बूथों पर दिनभर गहमागहमी का माहौल रहा।

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