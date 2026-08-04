Latehar News: बारिश से गिरा घर,डीडीसी से लगाई आवास की गुहार
Latehar News: बेतला पंचायत के पोखरीखुर्द निवासी सदाम अंसारी ने बारिश से घर गिरने के बाद लातेहार डीडीसी से सरकारी आवास की गुहार लगाई है।
Latehar News: बरवाडीह, प्रतिनिधि। बेतला पंचायत के पोखरीखुर्द निवासी सदाम अंसारी ने बारिश से घर गिरने के बाद लातेहार डीडीसी से सरकारी आवास की गुहार लगाई है। पीड़ित सदाम अंसारी ने डीडीसी को लिखित आवेदन देकर अवगत कराते हुए कहा कि तीन अगस्त को शाम में बारिश होते ही उसका जर्जर घर पूरी तरह गिर गया है। उसमें उनका बाल बच्चे बाल बाल बचे। घर का सारा सामान उसमें दब कर बर्बाद हो गया। वह प्लास्टिक लगाकर किसी तरह इस बरसात में गुजरा कर रहा है। डीडीसी ने आवास दिलाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश बीडीओ को दिया है।
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