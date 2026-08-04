Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Latehar News: बारिश से गिरा घर,डीडीसी से लगाई आवास की गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
Follow us on Google News
share

Latehar News: बेतला पंचायत के पोखरीखुर्द निवासी सदाम अंसारी ने बारिश से घर गिरने के बाद लातेहार डीडीसी से सरकारी आवास की गुहार लगाई है।

Latehar News: बारिश से गिरा घर,डीडीसी से लगाई आवास की गुहार

Latehar News: बरवाडीह, प्रतिनिधि। बेतला पंचायत के पोखरीखुर्द निवासी सदाम अंसारी ने बारिश से घर गिरने के बाद लातेहार डीडीसी से सरकारी आवास की गुहार लगाई है। पीड़ित सदाम अंसारी ने डीडीसी को लिखित आवेदन देकर अवगत कराते हुए कहा कि तीन अगस्त को शाम में बारिश होते ही उसका जर्जर घर पूरी तरह गिर गया है। उसमें उनका बाल बच्चे बाल बाल बचे। घर का सारा सामान उसमें दब कर बर्बाद हो गया। वह प्लास्टिक लगाकर किसी तरह इस बरसात में गुजरा कर रहा है। डीडीसी ने आवास दिलाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश बीडीओ को दिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।