लातेहार कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर; डॉग स्क्वॉयड कर रही जांच

Mar 12, 2026 01:30 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, लातेहार
बीते कुछ दिनों से झारखंड में लगातार कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। अब लातेहार कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया है।

लातेहार कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर; डॉग स्क्वॉयड कर रही जांच

झारखंड की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मिल रही धमकी के बीच एक और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार लातेहार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में अफरातफरी मच गई और परिसर को खाली करने का आदेश दे दिया गया। कोर्ट परिसर को खाली करवाकर जांच की जा रही है।

डॉग स्क्वॉयड की टीम

लातेहार कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पहुंची। इसके साथ बम स्क्वॉयड और डॉग स्क्वॉयड की टीम भी मौके पर पहुंची और तलाशी ली जा रही है।

पहले भी मिली है बम की धमकी

बीते कुछ दिनों से लगातार झारखंड की कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। सोमवार को बोकारो सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी मिलने के बाद परिसर को खाली करवाकर जांच की गई थी। हालांकि, परिसर से कुछ नहीं मिला और ये धमकी अफवाह साबित हुई थी।

रांची सिविल कोर्ट को भी उड़ाने की मिली थी धमकी

बीते कुछ दिनों में रांची सिविल को दो बार बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। रांची कोर्ट को धमकी मिलने के बाद यहां भी वही प्रक्रिया अपनाई गई। कोर्ट परिसर को खाली करवाकर जांच की गई, लेकिन ये धमकी भी अफवाह ही निकली।

बम की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया और डॉग स्क्वॉयड की टीम के साथ ही जगुआर की टीमें भी मौके पर पहुंची थीं। पूरे परिसर को खंगालने के बाद जांच टीम को कुछ नहीं मिला और परिसर को फिर से चालू कर दिया गया। इस दौरान झारखंड की कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है।

Mohammad Azam

