झारखंड में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल; स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कहां और क्यों पड़ी जरूरत
आगे उन्होंने कहा, 'ये काम मैंने आपके लिए किया है, आपके बाल-बच्चों के लिए किया है और यहां के आसपास के जो लोग हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहां की कमियां बताते हैं, उनके लिए किया है। जब यहां मेडिकल कॉलेज बनेगा तो आपका समुचित इलाज यहीं पर होगा। हर पंचायत में आपको डॉक्टर मिलेंगे।'
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रांची में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की घोषणा की है। उनका कहना है कि झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र की कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही रांची में RIMS-2 का शिलान्यास करने वाली है, जो कि देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। अंसारी ने बताया कि इस अस्पताल के लिए केंद्र सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया है, जिसके बाद हमने वर्ल्ड बैंक से 12 हजार करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। खुद को जिद्दी बताते हुए उन्होंने इस अस्पताल की स्थापना को अपना संकल्प बताया।
इस बारे में सोशल मीडिया पर शेयर की एक पोस्ट में अंसारी ने लिखा, 'भाजपा वाले कहते हैं कि RIMS-2 किसी भी कीमत पर इरफान अंसारी नहीं बनवा पाएगा। लेकिन अगर इरफान अंसारी ने RIMS-2 बनवा दिया, तो उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। भाजपा की हर चुनौती मुझे स्वीकार है।'
'जो ठान लेता हूं, पूरा करके दिखाता हूं'
आगे उन्होंने कहा, 'स्वास्थ्य के क्षेत्र में RIMS-2 की स्थापना मेरा संकल्प है। यह एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। राजनीति में मैं बहुत जिद्दी हूं। जो ठान लेता हूं, उसे पूरा करके दिखाता हूं। मैं सिर्फ वादे नहीं करता, बल्कि अपने संकल्प को हकीकत में बदलने का दम रखता हूं। भाजपा को शायद अब यह मान लेना चाहिए कि इरफान अंसारी जो ठान लेता है, उसे करके दिखाता है।'
'दूरियों की सीमाओं को हमने समाप्त किया'
अपनी पोस्ट के साथ अंसारी ने एक सभा का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो कहते दिखे ‘पहले पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पढ़ता था। अब वो जो सीमाएं हैं, उन्हें हमने समाप्त कर दिया है, दूरियों को हमने खत्म कर दिया है और जामताड़ा में हमने मेडिकल कॉलेज दिया है। याद रखिए ये बहुत बड़ी देन है, इसकी प्रशंसा ना केवल जामताड़ा बल्कि दूसरे राज्यों में भी हो रही है।’
रिम्स-2 को लेकर लोगों की शंकाओं पर यह कहा
इरफान अंसारी ने बताया कि रिम्स-2 को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि यह बनेगा या नहीं, ऐसी सभी शंकाओं को दूर करते हुए उन्होंने कहा, 'रिम्स 2 को लेकर लोग कह रहे हैं कि अगर इरफान अंसारी रिम्स 2 कर देगा तो फिर कांग्रेस पार्टी अमर हो जाएगी।' आगे उन्होंने बताया, 'मैं कोई काम अमर होने के लिए नहीं करता हूं, हमारा राज्य हेल्थ के सेक्टर में कैसे खड़े हो, इस दिशा में रिम्स 2 लाने के लिए हम काम कर रहे हैं।'
बोले- इस वजह से पड़ी RIMS-2 की जरूरत
आगे उन्होंने रिम्स-2 की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी वजह बताते हुए कहा, ‘एक रिम्स है, लेकिन वहां पेशेंट ज्यादा है, लोड ज्यादा है, फ्लो ज्यादा है, हमारे पास डिपार्टमेंट है, लेकिन फैकल्टी का अभाव है, बिल्डिंग कम हैं, तो आए दिन कमियां दिखाई जा रही थीं, उन्हीं को दूर करने के लिए हमने कहा कि हम RIMS-2 लाएंगे।’
केंद्र पर लगाया सहयोग नहीं करने का आरोप
इसके बाद इस मामले में केंद्र सरकार से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए अंसारी ने कहा, 'आप सोचिए कि हमें भारत सरकार से सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। हम क्या किए हमने वर्ल्ड बैंक से 12 हजार करोड़ रुपए का कर्जा लिया।' मंत्री ने बताया कि 'जब हम लोन लेने गए तो उन्होंने पूछा कि क्यों देंगे, कैसे देंगे। तो हमने कहा कि टेक्निकल बात है,आप हमको दीजिए, हम कर्जा ले रहे हैं आपसे।'
'रांची में बहुत जल्द होगा रिम्स-2 का शिलान्यास'
स्वास्थ्य मंत्री अंसारी ने आगे कहा, 'ADB के जो लोग हैं, वर्ल्ड बैंक से, मैंने उनको इस बात के लिए तैयार किया कि झारखंड को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड में स्थिति को ठीक करना है। इसलिए अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि एशिया के सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स-2 का शिलान्यास हम बहुत जल्द रांची में करने जा रहे हैं। तो विजन होना चाहिए। अब आपको खामियां निकालना है तो निकालिए, क्या दिक्कत है, कमियां किसमें नहीं है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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