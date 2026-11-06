झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! अब प्रतिबंधित सूची के नाम पर नहीं रोकी जा सकेगी जमीन की रजिस्ट्री
झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) पोर्टल पर दर्ज प्रतिबंधित जमीनों की सूची तत्काल हटाने का निर्देश दिया है।
झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) पोर्टल पर दर्ज प्रतिबंधित जमीनों की सूची तत्काल हटाने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों के सब-रजिस्ट्रार कानून और नियमों के अनुरूप होने पर जमीन के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज की रजिस्ट्री करेंगे। साथ ही राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अमित रंजन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। हजारीबाग निवासी अमित रंजन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी जमीन को प्रतिबंधित सूची से हटाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार ने हाईकोर्ट के पूर्व के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस संबंध में दो एसएलपी दाखिल की गई है, जो अभी लंबित हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। राज्य सरकार इस संबंध में नया कानून लाने की प्रक्रिया में भी है।
सब रजिस्ट्रार मालिकाना हक का फैसला नहीं कर सकते
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सब-रजिस्ट्रार का काम जमीन के मालिकाना हक का फैसला करना नहीं है। रजिस्ट्रेशन अधिकारी यह तय नहीं कर सकते कि जमीन बेचने वाले व्यक्ति के पास उस जमीन का वैध मालिकाना हक है या नहीं। यदि दस्तावेज रजिस्ट्रेशन एक्ट और संबंधित नियमों के अनुरूप हैं तथा जरूरी स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर दी गई है, तो रजिस्ट्री से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के गोपी बनाम सब-रजिस्ट्रार मामले के फैसले का भी उल्लेख किया। साथ ही कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी जमीन हस्तांतरित करने से रोकने का गंभीर कानूनी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रतिबंधित सूची में जमीन शामिल करना उचित नहीं है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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