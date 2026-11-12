जमीन रजिस्ट्री पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! राज्य सरकार नहीं लगा सकती रोक
राज्य सरकार अब केवल सार्वजनिक नीति (पब्लिक पॉलिसी) के विरुद्ध होने का हवाला देकर किसी जमीन या दस्तावेज की रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगा सकेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के माध्यम से जोड़ी गई धारा 22-ए को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है।
राज्य सरकार अब केवल सार्वजनिक नीति (पब्लिक पॉलिसी) के विरुद्ध होने का हवाला देकर किसी जमीन या दस्तावेज की रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगा सकेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के माध्यम से जोड़ी गई धारा 22-ए को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इस धारा के तहत राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी दस्तावेज या दस्तावेजों की किसी श्रेणी को सार्वजनिक नीति के विरुद्ध घोषित करने का अधिकार दिया गया था। ऐसी अधिसूचना के बाद संबंधित दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने से निबंधन अधिकारियों को इनकार करना अनिवार्य था। कोर्ट ने इस प्रावधान के आधार पर झारखंड सरकार की ओर से 26 अगस्त 2015 को जारी अधिसूचना और निबंधन विभाग के अधिकारियों द्वारा पारित संबंधित आदेशों को भी रद्द किया है।
क्या बोले चीफ जस्टिस सोनक
चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने चतरा के हंटरगंज के हेरिंग गांव निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना, सार्वजनिक नीति जैसी अस्पष्ट अवधारणा के आधार पर कार्यपालिका को रजिस्ट्री रोकने का अधिकार देना संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।
धारा 22-ए का मतलब था कि सरकार किसी खास जमीन या जमीन से संबंधित दस्तावेजों की श्रेणी को सार्वजनिक नीति के विरुद्ध मानते हुए उनकी रजिस्ट्री पर रोक लगा सकती थी। सब-रजिस्ट्रार के पास ऐसी अधिसूचना के दायरे में आने वाले दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने का विकल्प नहीं रहता था।
सार्वजनिक नीति की अस्पष्टता से असंवैधानिक हुआ प्रावधान
कोर्ट ने धारा 22-ए की संवैधानिक वैधता पर विचार करते हुए पाया कि सार्वजनिक नीति की कोई निश्चित व स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ऐसे में यह तय करने का हक कि कौन सा दस्तावेज सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, कार्यपालिका को सौंपना उचित नहीं है। इस व्यवस्था में सरकार के पास यह तय करने की व्यापक शक्ति थी कि किन दस्तावेजों की रजिस्ट्री रोकी जाए। इसके लिए कानून में कोई स्पष्ट और निश्चित मापदंड निर्धारित नहीं था। कोर्ट ने माना कि ऐसी अस्पष्ट व्यवस्था से मनमाने ढंग से निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। किसी कानून के तहत सरकार को अधिकार देते समय उसके इस्तेमाल के लिए स्पष्ट विधायी दिशा-निर्देश होना जरूरी है। केवल सार्वजनिक नीति जैसे अनिश्चित आधार पर किसी नागरिक के दस्तावेज की रजिस्ट्री रोकने की व्यवस्था संवैधानिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती।
2015 के रजिस्ट्री रोकने के आदेश को भी किया गया है रद्द
खंडपीठ ने धारा 22-ए और 2015 की अधिसूचना को निरस्त करने के साथ ही इसके आधार पर सब-रजिस्ट्रार द्वारा पारित सभी आदेशों को रद्द कर दिया। इसमें याचिकाकर्ता के मामले में 17 फरवरी 2016 को जारी आदेश भी शामिल है।
क्या होगा अदालत की खंडपीठ के फैसले का असर
इस फैसले के बाद अब सार्वजनिक नीति के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का कानूनी आधार समाप्त हो गया है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि बिना किसी जांच या शर्त के रजिस्ट्री होगी, जमीन हस्तांतरण पर लागू अन्य कानूनों के तहत प्रतिबंध और निर्धारित वैधानिक शर्तें पहले की तरह प्रभावी रहेंगी।
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