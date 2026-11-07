'जमीन के दलाल और पुलिस...', कौन है निशा भगत की मौत का जिम्मेदार? लाइव आक बताया था
झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत ने शुक्रवार दोपहर फांसी के फंदे से झूलकर खुदकुशी कर ली। इससे पहले उसने सोशल मीडिया पर लाइव होकर पुलिस-प्रशासन और जमीन दलालों पर कई गंभीर आरोप लगाए।
झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत ने शुक्रवार दोपहर फांसी के फंदे से झूलकर खुदकुशी कर ली। इससे पहले उसने सोशल मीडिया पर लाइव होकर पुलिस-प्रशासन और जमीन दलालों पर कई गंभीर आरोप लगाए। उसने पुलिस अधिकारियों और जमीन दलालों पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया।
सुसाइड से पहले दो बार आई थीं लाइव
मूल रूप से गुमला की निवासी निशा ने पूरी घटना को रांची के पिठोरिया स्थित अपने किराए के मकान में अंजाम दिया। निशा भगत 2024 में गुमला सीट से जेएलकेएम (झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा) के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी थीं। निशा भगत मौत से पहले दो बार लाइव आईं। इसके बाद जान दे दी।
मोर्चरी में रखा गया शव
जानकारी मिलने पर पिठोरिया पुलिस मौके पर पहुंची। फंदे से लटके निशा को उतार कर रिम्स ले गई, जहां चिकित्सा ने मृत घोषित कर दिया। रिम्स में शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स के मोर्चरी में रखा गया। एफएसएल टीम घटनास्थल से कुछ चीजों को जब्त कर जांच के लिए साथ ले गई। निशा के पिता ने कहा कि फेसबुक लाइव में निशा ने जिनके नाम लिए हैं, उनके खिलाफ वे नामजद केस दर्ज कराएंगे।
निशा भगत खुदकुशी से पहले शुक्रवार को दो बार सोशल मीडिया पर लाइव आईं। पहली बार दिन के 11 बजे लाइव हुई। उस वीडियो में अपनी मौत का जिम्मेवार पुलिस को बताया। साथ ही अपनी रैली समेत कई कार्यक्रमों का वीडियो भी डाला। वहीं दिन के एक बजे दूसरी बार लाइव आईं। इसमें रोते हुए कई लोगों पर आरोप लगाए। अपनी मौत का जिम्मेवार जमीन दलालों और प्रशासन को ठहराया।
आज होगा अंतिम संस्कार
परिजनों ने बताया कि अंतिम संस्कार पैतृक गांव गुमला के चैनपुर स्थित उरू में शनिवार को होगा। निशा की मौत की खबर सुन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मेयर रोशनी खलखो, जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो, पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय समेत कई लोग रिम्स पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी।
एफएसएल की टीम घटना स्थल पर पहुंची
घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, मुख्यालय वन डीएसपी अमर पांडेय, पिठोरिया, कांके और ओरमांझी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल टीम घटनास्थल से कुछ चीजों को जब्त कर जांच के लिए अपने साथ ले गई। वहीं पुलिस के अनुसार घर के आसपास से कुछ शराब की बोतलें भी मिली है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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