झारखंड में कुड़मी समाज का रेल रोको आंदोलन आज, 100 स्टेशनों को पूरी तरह जाम करने की तैयारी

झारखंड में कुरमी समाज आज बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है। आज कुरमी समाज ने 100 स्टेशनों पर ट्रेनों को पूरी तरह से रोकने की योजना बना ली है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 20 Sep 2025 06:46 AM
कुरमी/कुड़मी समाज झारखंड में पड़ें आंदोलन की तैयारी कर चुका है। कुरमी समाज को एसटी में सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर शनिवार से अनिश्चितकालीन रेल रोको (टेका) आंदोलन का ऐलान किया गया है। इसको लेकर कुड़मी संगठनों और समुदाय ने तैयारी कर ली है। वहीं आंदोलन के ऐलान के बाद रेल प्रशासन भी सतर्क है। आइए जानते हैं कुरमी समाज के लोगों का आज को लेकर प्लान क्या है।

कुड़मी विकास मोर्चा के ओमप्रकाश महतो ने बताया कि रेल टेका आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 100 स्टेशनों पर रेल परिचालन पूरी तरह से ठप कराया जाएगा। इसके लिए ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार और जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि रांची जिले में भी मुख्य रूप से मुरी रेलवे स्टेशन, राय रेलवे स्टेशन, टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन, मेसरा रेलवे स्टेशन को बाधित किया जाएगा। इसके बाद अपनी मांगों को मंगवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी।

बता दें कि रेल प्रशासन ने परिचालन के समय, मार्ग डायवर्ट करने समेत कोई अधिकारिक सूचना जारी नहीं की है, पर अनधिकृत सूचना के अनुसार, आंदोलन के मद्देनजर रेल यात्रियों से अत्यंत आवश्यक न होने पर यात्रा से बचने की अपील की है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है।

आंदोलन के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी

आंदोलन को लेकर रेल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट दक्षिण-पूर्व रेलवे के रांची रेलमंडल ने जारी किया है। मंडल के आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि रेलवे क्षेत्रों में भारी संख्या में आरपीएफ बल, जीआरपी और राज्य पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि रेल परिचालन बाधित करने व रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर गिरफ्तारी के साथ-साथ संगठनों से क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। जमशेदपुर से मिली जानकारी के अनुसार, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से आंदोलन पर नजर रखी जाएगी।