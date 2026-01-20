कोडरमा में 13 वर्षीय बच्चे का झाड़ियों में मिला शव, हत्या की आशंका से आक्रोश
झारखंड के कोडरमा में सोमवार से लापता 13 वर्षीय मासूम का शव झाड़ियों में बरामद हुआ है। परिजनों ने शरीर पर चोट के निशान देखते हुए हत्या का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
झारखंड के कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजारायडीह में मंगलवार की सुबह एक 13 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने गांव के बाहर स्थित एक झाड़ी में शव देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
सुबह से था लापता
मृतक की पहचान राजारायडीह निवासी अभिनन्दन कुमार राणा (उम्र 13 वर्ष), पिता प्रकाश राणा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अभिनन्दन सोमवार की सुबह से ही घर से लापता था, जिसकी खोजबीन की जा रही थी।
परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
शव मिलने के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे की पीठ और पेट पर चोट के कई निशान हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उसकी पीट-पीटकर हत्या की गई है। घटना से गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है।
पुलिस कर रही जांच
सूचना मिलते ही मरकच्चो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।