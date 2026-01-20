Hindustan Hindi News
कोडरमा में 13 वर्षीय बच्चे का झाड़ियों में मिला शव, हत्या की आशंका से आक्रोश

कोडरमा में 13 वर्षीय बच्चे का झाड़ियों में मिला शव, हत्या की आशंका से आक्रोश

संक्षेप:

झारखंड के कोडरमा में सोमवार से लापता 13 वर्षीय मासूम का शव झाड़ियों में बरामद हुआ है। परिजनों ने शरीर पर चोट के निशान देखते हुए हत्या का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

Jan 20, 2026 10:16 am IST
झारखंड के कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजारायडीह में मंगलवार की सुबह एक 13 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने गांव के बाहर स्थित एक झाड़ी में शव देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

सुबह से था लापता

मृतक की पहचान राजारायडीह निवासी अभिनन्दन कुमार राणा (उम्र 13 वर्ष), पिता प्रकाश राणा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अभिनन्दन सोमवार की सुबह से ही घर से लापता था, जिसकी खोजबीन की जा रही थी।

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

शव मिलने के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे की पीठ और पेट पर चोट के कई निशान हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उसकी पीट-पीटकर हत्या की गई है। घटना से गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है।

पुलिस कर रही जांच

सूचना मिलते ही मरकच्चो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

