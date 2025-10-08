koderma administration removed both SHO in mansoor alam suicide case पुलिस जवान सुसाइड केस में कोडरमा प्रशासन का ऐक्शन, हटाए गए दोनों प्रभारी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड के कोडरमा जिले में निलंबित पुलिस जवान मंसूर आलम एक सितंबर को चंदवारा पुलिस लाइन में सुसाइड करने के मामले में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। दोनों थाना प्रभारी हटा दिए गए हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कोडरमाWed, 8 Oct 2025 10:37 AM
झारखंड के कोडरमा जिले में निलंबित पुलिस जवान मंसूर आलम एक सितंबर को चंदवारा पुलिस लाइन में सुसाइड करने के मामले में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। इस मामले में एसपी अनुदीप सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों थाना प्रभारी को हटाकर नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। डोमचांच थाना प्रभारी के तौर पर अब अभिमन्यु कुमार और जयनगर थाना प्रभारी के तौर पर उमानाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

मंसूर आलम के सुसाइड करने के बाद उनकी पत्नी जनैव बीबी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। इस शिकायत में जयनगर थाना प्रभारी बबलू सिंह, डोमचांच थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव, जयनगर थाना में पदस्थापित एएसआई अरविंद हांसदा और सपही पिकेट प्रभारी रमेश मरांडी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया था। आत्महत्या से पहले मंसूर आलम ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इन अधिकारियों ने उन पर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर निलंबन कराया था।

इस मामले को लेकर पुलिस मेंस एसोसिएशन ने एसपी अनुदीप सिंह से मिलकर मामले की गंभीरतापूर्वक जांच की मांग की थी। प्रशासन ने इस आग्रह को मद्देनजर रखते हुए चारों पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं नए थाना प्रभारी अभिमन्यु कुमार ने डोमचांच थाना संभालते ही पत्रकारों को बताया कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में अमन चैन कायम करना और अवैध कार्यों पर लगाम लगाना होगा।

डोमचांच के नवनियुक्त थाना प्रभारी अभिमन्यु कुमार ने देर शाम प्रभार संभाल लिया है। जयनगर के नए थाना प्रभारी उमानाथ सिंह बुधवार को प्रभार ग्रहण करेंगे। जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध उठाए गए गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की तैयारी की जा रही है। इस दिशा में प्रशासन सतर्क है और मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।