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Kodarma News: यूट्यूबर से मारपीट व लूट का आरोप, दोनों पक्षों ने दिया आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: डोमचांच के खरखार गांव में एक यूट्यूबर रतन कुमार साव के साथ मारपीट, मोबाइल तोड़ने और नकदी लूटने का मामला सामने आया है। रतन ने नवलशाही थाना में शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी ओर, आरोपियों ने रतन पर भी मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Kodarma News: यूट्यूबर से मारपीट व लूट का आरोप, दोनों पक्षों ने दिया आवेदन

Kodarma News: डोमचांच। नवलशाही थाना क्षेत्र के खरखार गांव में खबर संकलन के दौरान एक यूट्यूबर के साथ मारपीट, मोबाइल तोड़ने और नकदी लूटने का आरोप सामने आया है। मामले में यूट्यूबर रतन कुमार साव ने नवलशाही थाना में पांच लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी रतन साव पर मारपीट और पक्षपात का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नवलशाही थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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