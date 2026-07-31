Kodarma News: देवर पर छेड़खानी का आरोप, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार
Kodarma News: चंदवारा की एक महिला ने अपने देवर संदीप कुमार पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। घटना के बाद तिलैया डैम ओपी में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Kodarma News: चंदवारा। तिलैया डैम ओपी क्षेत्र की महिला ने अपने देवर संदीप कुमार पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि उनके पति बाहर रहकर काम करते हैं। आरोप है कि 23 जुलाई की रात करीब एक बजे उनके देवर संदीप कुमार गलत नीयत से उनके कमरे में घुस आए और उनके साथ जोर-जबरदस्ती करने लगे। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद उन्होंने तिलैया डैम ओपी में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है।
इस संबंध में तिलैया डैम ओपी प्रभारी प्रेम कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है तथा जांच के आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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