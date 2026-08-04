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Kodarma News: जड़ी-बूटी दवा खाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, सदर अस्पताल में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: कोडरमा के नावाडीह निवासी एक महिला की तबियत जड़ी-बूटी वाले वैद्य की दवा खाने के बाद बिगड़ गई। झुमरीतिलैया में दवा सेवन के तुरंत बाद उनकी स्थिति गंभीर हो गई, जिससे परिवार उन्हें सदर अस्पताल लेकर गया। चिकित्सकों की देखरेख में इलाज चल रहा है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

Kodarma News: जड़ी-बूटी दवा खाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, सदर अस्पताल में भर्ती

Kodarma News: कोडरमा। डोमचांच प्रखंड के नावाडीह निवासी एक महिला की एक जड़ी-बूटी वाले वैद्य की दवा खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार झुमरीतिलैया में जड़ी-बूटी दवा सेवन करने के कुछ ही समय बाद महिला की हालत अचानक खराब होने लगी। स्थिति गंभीर होने पर परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार जारी है। फिलहाल महिला की स्वास्थ्य स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला की तबीयत दवा के किसी दुष्प्रभाव के कारण बिगड़ी या किसी अन्य चिकित्सीय वजह से।

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मामले में चिकित्सकीय जांच और उपचार जारी है।

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