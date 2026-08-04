Kodarma News: जड़ी-बूटी दवा खाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, सदर अस्पताल में भर्ती
Kodarma News: कोडरमा के नावाडीह निवासी एक महिला की तबियत जड़ी-बूटी वाले वैद्य की दवा खाने के बाद बिगड़ गई। झुमरीतिलैया में दवा सेवन के तुरंत बाद उनकी स्थिति गंभीर हो गई, जिससे परिवार उन्हें सदर अस्पताल लेकर गया। चिकित्सकों की देखरेख में इलाज चल रहा है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
Kodarma News: कोडरमा। डोमचांच प्रखंड के नावाडीह निवासी एक महिला की एक जड़ी-बूटी वाले वैद्य की दवा खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार झुमरीतिलैया में जड़ी-बूटी दवा सेवन करने के कुछ ही समय बाद महिला की हालत अचानक खराब होने लगी। स्थिति गंभीर होने पर परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार जारी है। फिलहाल महिला की स्वास्थ्य स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला की तबीयत दवा के किसी दुष्प्रभाव के कारण बिगड़ी या किसी अन्य चिकित्सीय वजह से।
मामले में चिकित्सकीय जांच और उपचार जारी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।