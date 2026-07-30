Kodarma News: महिला ने तिलैया थाना में लगायी जानमाल की सुरक्षा की गुहार

Kodarma News: कोडरमा। तिलैया थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने थाना में आवेदन देकर एक युवक पर घर पहुंचकर गाली-गलौज, मारपीट करने की धमकी, जान से मारने और घर में आग लगाकर परिवार को जिंदा जलाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आवेदन में तिलैया बस्ती वार्ड संख्या-2 निवासी लक्ष्मी देवी, पति बलदेव सिंह ने कहा है कि वह अपने घर पर थीं, तभी उसी मोहल्ले के विशाल सिंह, पिता बसंत सिंह उनके घर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। आरोप है कि उसने पूरे परिवार को जान से मारने तथा घर जलाकर खत्म कर देने की धमकी दी। महिला ने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने कहा कि थाना जाने से कुछ नहीं होगा, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।