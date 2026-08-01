Kodarma News: साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न, योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर दिया जोर
Kodarma News: जयनगर में बीडीओ द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विकास योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों और समन्वय पर चर्चा की। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।
Kodarma News: जयनगर, निज प्रतिनिधि। प्रखंड सभागार में शुक्रवार को बीडीओ की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं एवं सरकारी कार्यक्रमों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति, लक्ष्य की प्राप्ति तथा लंबित मामलों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायती राज, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निर्वाचन कार्य, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, कृषि, कल्याण, सांख्यिकी सहित अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध निष्पादन एवं विभागीय समन्वय को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
बीडीओ गौतम कुमार ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि सरकार द्वारा संचालित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समय पर पहुंचे।
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