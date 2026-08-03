Kodarma News: चंदवारा में पाइपलाइन लीकेज से आज भी कई इलाकों में नहीं मिलेगा पानी
Kodarma News: झुमरी तिलैया, निज प्रतिनिधि चंदवारा में एनएच किनारे शोरूम के पास पेयजल आपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज होने से सोमवार को झुमरी तिलैया शहर के पुरान
Kodarma News: झुमरी तिलैया, निज प्रतिनिधि। चंदवारा में एनएच किनारे शोरूम के पास पेयजल आपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज होने से सोमवार को झुमरी तिलैया शहर के पुराने पानी टंकी और सीएच स्कूल स्थित जलमीनार से पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी। इसके चलते शहर की बड़ी आबादी को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। पीएचईडी विभाग के अधिकारियों के अनुसार मुख्य पाइपलाइन में लीकेज आने के कारण जलापूर्ति बाधित हुई। पाइप की मरम्मत का कार्य जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण मरम्मत कार्य में कठिनाई आ रही है। विभाग ने बताया कि मंगलवार को भी शहर के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
इसका कारण चंदवारा उरवां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नए मोटर की स्थापना का कार्य है। इस दौरान गांधी स्कूल, अड्डी बंगला और गुमो स्थित जलमीनारों से जलापूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी।पीएचईडी विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि वे आवश्यकतानुसार पहले से पानी का भंडारण कर लें, ताकि जलापूर्ति बहाल होने तक किसी प्रकार की परेशानी न हो। विभाग का कहना है कि मरम्मत और मोटर स्थापना का कार्य पूरा होते ही नियमित जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
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