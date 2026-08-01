Kodarma News: दो माह से खराब चापाकल, पेयजल संकट से जूझ रहे दो दर्जन परिवार
Kodarma News: मरकच्चो के बड़ा अखाड़ा में स्थित सरकारी चापाकल पिछले लगभग दो माह से खराब है। इस चापाकल से दो दर्जन से अधिक परिवारों को पानी मिलता था। इसके खराब होने से महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से चापाकल की मरम्मत और नियमित जलआपूर्ति की मांग की है।
Kodarma News: मरकच्चो, निज प्रतिनिधि। मरकच्चो मध्य पंचायत के बड़ा अखाड़ा में लगा सरकारी चापाकल पिछले लगभग दो माह से खराब पड़ा है। यह चापाकल क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक परिवारों के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत था। इसके खराब होने से लोगों, खासकर महिलाओं को दूर-दराज से पानी लाकर दैनिक जरूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं।
ग्रामीणों की परेशानी
स्थानीय ग्रामीणों सुमित्रा देवी, राधा देवी, कौशल्या देवी, पूनम देवी, मालती देवी और यशोदा देवी ने बताया कि चापाकल दो महीने से खराब है, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पाइपलाइन से होने वाली जलापूर्ति भी नियमित नहीं होती, जिससे पेयजल संकट और गहरा गया है। ग्रामीणों के अनुसार, चापाकल की खराबी की सूचना प्रखंड के संबंधित अधिकारियों को भी दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे लोगों में नाराजगी है और उन्हें रोजाना पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है。
अविलंब कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों ने बताया कि केवल बड़ा अखाड़ा ही नहीं, बल्कि प्रखंड के कई अन्य क्षेत्रों में भी चापाकल खराब पड़े हैं। वहां के लोगों को भी दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अविलंब खराब चापाकलों की मरम्मत कराने और नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।
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