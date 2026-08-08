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Kodarma News: एसआईआर को लेकर जयनगर के सभी बूथों पर दो दिवसीय विशेष शिविर शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: जयनगर प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर दो दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। मतदाता अपने नाम और मतदान केंद्र से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। विशेष रूप से परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर होने से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। प्रशासन ने रविवार को भी शिविर आयोजित करने की घोषणा की।

Kodarma News: एसआईआर को लेकर जयनगर के सभी बूथों पर दो दिवसीय विशेष शिविर शुरू

Kodarma News: जयनगर, निज प्रतिनिधि। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर शनिवार से जयनगर प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर दो दिवसीय विशेष शिविर शुरू हुआ। शिविर में मतदाताओं के दावा-आपत्ति से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। बड़ी संख्या में मतदाता अपने नाम, पता और मतदान केंद्र से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए बूथों पर पहुंचे।

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विशेष शिविर की जानकारी

शिविर में सबसे अधिक मामले एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में दर्ज होने से संबंधित सामने आए। मतदाताओं ने बताया कि परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग बूथों पर होने से मतदान के दौरान परेशानी की आशंका है। इसके अलावा मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए भी लोगों ने आवश्यक प्रपत्र जमा किए।

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अधिकारियों की निगरानी

विशेष शिविर का सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी गौतम कुमार, अतिरिक्त निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सारांश जैन, प्रेम कुमार सहित अन्य कर्मियों ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने शिविर की व्यवस्था, मतदाताओं की उपस्थिति और उनकी समस्याओं के समाधान की स्थिति का जायजा लिया।

प्रशासन की अपील

प्रशासन के अनुसार रविवार को भी सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाया जाएगा। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे शिविर का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपने नाम एवं अन्य विवरण की जांच करें और किसी प्रकार की त्रुटि या दावा-आपत्ति होने पर संबंधित मतदान केंद्र पर आवेदन जमा करें।

सामान्य प्रश्न

विशेष शिविर कब से शुरू हुआ?
विशेष शिविर शनिवार से शुरू हुआ।
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