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Kodarma News: कोडरमा में एसआईआर के दौरान करीब 50 हजार मतदाताओं के नाम कटे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत लगभग 50,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। मुख्य रूप से मृत, स्थानांतरित और दोहरे पंजीकरण के कारण नाम हटाए गए हैं। प्रशासनEligible मतदाताओं को नाम पुनः जोड़ने के लिए प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दे रहा है।

Kodarma News: कोडरमा में एसआईआर के दौरान करीब 50 हजार मतदाताओं के नाम कटे

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण में करीब 50 हजार मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की जानकारी मिल रही है। अभियान के दौरान मृत, स्थानांतरित, दोहरे पंजीकरण और अन्य निर्धारित कारणों के आधार पर मतदाता सूची का सत्यापन किया गया। आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक लगभग 12 हजार नाम झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र से हटाए गए हैं। वहीं सबसे कम करीब 2500 नाम डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र से मतदाता सूची से विलोपित किए गए हैं।

प्रशासन का उद्देश्य

प्रशासन के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि आगामी चुनावों में केवल पात्र मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अभियान के दौरान बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया गया तथा प्राप्त दावों और आपत्तियों के आधार पर सूची में संशोधन किया गया।

मतदाता के लिए निर्देश

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन पात्र मतदाताओं का नाम किसी कारणवश सूची से हट गया है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा प्रस्तुत कर अपना नाम पुनः मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें और किसी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते आवश्यक आवेदन करें।

FAQs संबंधित मतदाता सूची पुनरीक्षण

मतदाता सूची से कितने नाम हटाए गए हैं?
करीब 50 हजार मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं।
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