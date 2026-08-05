Kodarma News: आज मतदान केंद्रों पर प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची, चार सितंबर तक दर्ज होंगे दावा-आपत्ति : उपायुक्त

Kodarma News: कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त को होगा। मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट एवं विदेशी मतदाताओं की सूची देख सकेंगे। दावा-आपत्ति दर्ज कराने का अवसर 5 अगस्त से 4 सितंबर तक रहेगा।

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत आज पांच अगस्त को कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट एवं विदेशी (एएसडीडीएफ) मतदाताओं की सूची भी प्रदर्शित की जाएगी। मतदाता अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर सूची का अवलोकन कर सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं निर्वाचन कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने बताया कि प्रारूप सूची में केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल होंगे, जिन्होंने हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ के पास जमा किया है। जिन मतदाताओं का नाम एएसडीडीएफ सूची में है अथवा किसी प्रकार की त्रुटि है, उनके लिए 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा-आपत्ति दर्ज कराने का अवसर रहेगा।

विशेष शिविर की जानकारी 8-9 अगस्त एवं 22-23 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जबकि 15 अगस्त को ग्राम सभाओं में भी दावा-आपत्ति से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे। 25 अगस्त से 4 सितंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। नोटिस जारी करने, सत्यापन एवं दावा-आपत्ति के निस्तारण की प्रक्रिया 3 अक्टूबर तक चलेगी। उपायुक्त ने बताया कि 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाएगा। जिन भारतीय नागरिकों की आयु 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। पूर्व में एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर सके पात्र नागरिक भी फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सात अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। अन्य राज्यों की एसआईआर प्रक्रिया में दर्ज झारखंड के नागरिक फॉर्म-8 के साथ घोषणा-पत्र देकर झारखंड की मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं।उपायुक्त ने कहा कि सभी निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद सात अक्टूबर 2026 को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी, अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी निर्मल सोरेन, सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक, बीएलओ एवं निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी-कर्मी मौजूद थे।