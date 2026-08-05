Kodarma News: जिले में कुल 48,518 वोटरों के एन्यूमरेशन फॉर्म अनकलेक्टेबल

Kodarma News: कोडरमा जिले में 29 जुलाई 2026 तक मतदाता गणना प्रपत्रों का वितरण एवं डिजिटाइजेशन शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। जिले में कुल 48,518 मतदाता अनकलेक्टेबल पाए गए। प्रशासन का ध्यान किन्हीं यूईएफ मतदाताओं का भौतिक सत्यापन और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई पर है।

Kodarma News: कोडरमा, हिन्दुस्तान टीम। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान के तहत कोडरमा जिले में 29 जुलाई 2026 तक मतदाता गणना प्रपत्रों के वितरण एवं डिजिटाइजेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। अभी तक के आंकडों के अनुसार, जिले में कुल 48,518 वोटरों के एन्यूमरेशन फॉर्म अनकलेक्टेबल पाया गया। जिलास्तर पर जारी प्रखंडवार रिपोर्ट के अनुसार जिले के सभी 3,98,462 मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्रों का 100 प्रतिशत वितरण और 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार जिले के सभी प्रखंडों में मतदाता गणना प्रपत्रों के वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है। अब प्रशासन की प्राथमिकता यूईएफ के रूप में चिह्नित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन, अभिलेखों का मिलान तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है, ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक एवं अद्यतन बनाया जा सके।

जिले में 8,976 मृत व 21,473 स्थानांतरित अभी की रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में कुल 48,518 मतदाताओं (12.18 प्रतिशत) को यूईएफ (अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म') है। इस श्रेणी में वे मतदाता रखे जाते हैं, जिनके गणना प्रपत्र बीएलओ (बीएलओ) द्वारा एकत्र नहीं किए जा सके या सत्यापन के दौरान वे अयोग्य/संदिग्ध पाए गए।) श्रेणी में चिह्नित किया गया है। इनमें 8,976 मृत, 21,473 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 7,220 पहले से अन्य स्थान पर पंजीकृत, 10,651 अनुपस्थित तथा 198 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। इन सभी मामलों का निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

नगर पंचायत कोडरमा में सर्वाधिक 19.86 प्रतिशत हैं अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म प्रखंडवार स्थिति पर नजर डालें तो नगर पंचायत कोडरमा में सर्वाधिक 19.86 प्रतिशत यूईएफ अर्थात अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद झुमरी तिलैया नगर परिषद (जेएमटी) में 16.33 प्रतिशत, सतगावां में 14.14 प्रतिशत, नगर पंचायत डोमचांच में 12.29 प्रतिशत, मरकच्चो में 10.90 प्रतिशत, डोमचांच प्रखंड में 9.84 प्रतिशत तथा कोडरमा प्रखंड में सबसे कम 8.29 प्रतिशत यूईएफ अर्थात अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म दर्ज किया गया है।