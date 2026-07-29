Kodarma News: भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, तीन लोग घायल

Kodarma News: गुल्लीटांड़ (जानपुर) गांव में भूमि विवाद के चलते दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज डोमचांच रेफरल अस्पताल में चल रहा है। इस विवाद की जड़ धुएं को लेकर शिकायत थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Kodarma News: डोमचांच, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के गुल्लीटांड़ (जानपुर) गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान किशोर कुमार पंडित, राजेंद्र पंडित और केदार पंडित के रूप में हुई है। सभी घायलों के सिर और माथे में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज डोमचांच रेफरल अस्पताल में चल रहा है।

घटना का कारण घटना को लेकर पहले पक्ष के राजेंद्र पंडित ने बताया कि उनके भाई के घर से खाना बनाने के दौरान निकलने वाला धुआं उनके घर की ओर आता था, जिससे परिवार को परेशानी होती थी। इसको लेकर पहले भी पंचायत हुई थी, जिसमें धुआं दूसरी ओर नहीं जाने देने की बात कही गई थी। आरोप है कि इसके बावजूद एग्जॉस्ट फैन लगाकर धुआं उनकी ओर भेजा जा रहा था। विरोध करने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके और उनके बेटे किशोर कुमार पंडित के साथ मारपीट कर दी।

कोई भी पक्ष चोटिल हुआ वहीं दूसरे पक्ष के केदार पंडित ने आरोप लगाया कि उनके भाई और भतीजे ने उनके घर में लगा एग्जॉस्ट फैन तोड़ दिया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें वह भी घायल हो गए।

पुलिस की कार्रवाई घटना की सूचना मिलने के बाद डोमचांच पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी अभिमन्यु कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों से आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।