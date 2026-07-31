Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kodarma News: ग्रामीणों ने भूमि हड़पने का लगाया आरोप, सीओ को दिया आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
Follow us on Google News
share

Kodarma News: ग्रामीणों ने भूमि हड़पने का लगाया आरोप, सीओ को दिया आवेदन चंदवारा। प्रखंड के ग्राम कसियाडीह के ग्रामीणों ने चंदवारा सीओ को आवेदन देकर जमीन बचाने की ग

Kodarma News: ग्रामीणों ने भूमि हड़पने का लगाया आरोप, सीओ को दिया आवेदन

Kodarma News: चंदवारा। प्रखंड के ग्राम कसियाडीह के ग्रामीणों ने चंदवारा सीओ को आवेदन देकर जमीन बचाने की गुहार लगायी है। आवेदन कहा गया है कि जमीन गैर मजरुआ है। इसके चौहदी में उत्तर में कब्रिस्तान, पूर्व में रैयती जमीन, पश्चिम में अरनियावो दक्षिणी नदी है। उक्त जमीन पर कर खेती हो रही है, जिसको लेकर कभी मारपीट व शांति भंग हो सकती है। उन्होंने उक्त जमीन की जमाबंदी रद्द करते हुए जमीन पर धारा 144 लगाने की मांग की। इस संबंध में सीओ अशोक कुमार भारती ने बताया कि जमीन की जमाबंदी है, इसलिए उस जमीन पर किसी तरह के खेती कार्य रोका नहीं जा सकता है।

उन्होंने कहा कि जमाबंदी रद्द की प्रक्रिया की जा रही है। जमाबंदी रद्द होने पर कार्य को रोका जा सकता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandwara Land

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।