Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kodarma News: कोडरमा घाटी में चावल लदा ट्रक पलटा, चालक-खलासी बचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
Follow us on Google News
share

Kodarma News: फोटो कोडरमा 28 कोडरमा घाटी में शनिवार की शाम दुर्घटनाग्रस्त ट्रक। कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि कोडरमा थाना क्षेत्र के कोडरमा घाटी स्थित नौवामाइल के

Kodarma News: कोडरमा घाटी में चावल लदा ट्रक पलटा, चालक-खलासी बचे

Kodarma News: कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कोडरमा थाना क्षेत्र के कोडरमा घाटी स्थित नौवामाइल के पास शनिवार की शाम करीब 5:30 बजे चावल लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी को मामूली चोटें आईं, जबकि बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार ट्रक पश्चिम बंगाल के वर्धमान से चावल लोड कर बिहार के समस्तीपुर जा रहा था। इसी दौरान नौवा माइल के पास चालक का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया और ट्रक पलट गया। चालक की पहचान वर्धमान निवासी बबन गिरि के रूप में हुई है।घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा थाना प्रभारी अरविंद कुमार तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े सागर कुमार गिरि मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।

पुलिस की तत्परता से दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति नहीं बनी। साथ ही ट्रक से गिरी चावल की बोरियों की चोरी की किसी भी कोशिश को पुलिस ने विफल कर दिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रक को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।