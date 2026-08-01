Kodarma News: कोडरमा घाटी में चावल लदा ट्रक पलटा, चालक-खलासी बचे
Kodarma News: फोटो कोडरमा 28 कोडरमा घाटी में शनिवार की शाम दुर्घटनाग्रस्त ट्रक। कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि कोडरमा थाना क्षेत्र के कोडरमा घाटी स्थित नौवामाइल के
Kodarma News: कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कोडरमा थाना क्षेत्र के कोडरमा घाटी स्थित नौवामाइल के पास शनिवार की शाम करीब 5:30 बजे चावल लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी को मामूली चोटें आईं, जबकि बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार ट्रक पश्चिम बंगाल के वर्धमान से चावल लोड कर बिहार के समस्तीपुर जा रहा था। इसी दौरान नौवा माइल के पास चालक का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया और ट्रक पलट गया। चालक की पहचान वर्धमान निवासी बबन गिरि के रूप में हुई है।घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा थाना प्रभारी अरविंद कुमार तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े सागर कुमार गिरि मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।
पुलिस की तत्परता से दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति नहीं बनी। साथ ही ट्रक से गिरी चावल की बोरियों की चोरी की किसी भी कोशिश को पुलिस ने विफल कर दिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रक को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
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