Kodarma News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित
Kodarma News: कोडरमा में आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। समाहरणालय परिसर में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरीय अधिकारियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी।
Kodarma News: कोडरमा। आज समाहरणालय परिसर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष, उप विकास आयुक्त रवि जैन, अपर समाहर्ता संजय पीएम. कुजूर, अनुमंडल पदाधिकारी निर्मल सोरेन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामरतन वर्णवाल सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
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