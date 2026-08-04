Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kodarma News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
Follow us on Google News
share

Kodarma News: कोडरमा में आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। समाहरणालय परिसर में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरीय अधिकारियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी।

Kodarma News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित

Kodarma News: कोडरमा। आज समाहरणालय परिसर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष, उप विकास आयुक्त रवि जैन, अपर समाहर्ता संजय पीएम. कुजूर, अनुमंडल पदाधिकारी निर्मल सोरेन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामरतन वर्णवाल सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

ये भी पढ़ें:निगम ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि
ये भी पढ़ें:पिता की हत्या से 'दिशोम गुरु' बनने तक का सफर, शिबू सोरेन ने कैसे बदली झारखंड की राजनीति?
ये भी पढ़ें:दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।