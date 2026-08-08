Kodarma News: विश्व आदिवासी दिवस : शिक्षा के प्रति जागरुक हो रहे आदिवासी, लेकिन समस्याएं अब भी बरकरार

Kodarma News: विश्व आदिवासी दिवस पर चंदवारा प्रखंड के बेंदी पंचायत में आदिवासी समाज की स्थिति में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। शिक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ी है किन्तु आर्थिक चुनौतियां, रोजगार के सीमित अवसर और पलायन की समस्याएं अब भी मौज़ूद हैं।

Kodarma News: चंदवारा, निज प्रतिनिधि। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर चंदवारा प्रखंड के बेंदी पंचायत में आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो बीते कुछ वर्षों में बदलाव की तस्वीर साफ दिखाई देती है। शिक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ी है, युवा नौकरी और बेहतर रोजगार की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं और नई पीढ़ी अपने अधिकारों को लेकर पहले की अपेक्षा अधिक सजग हुई है। लेकिन इस बदलाव के बीच आर्थिक कमजोरी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के सीमित अवसर, पलायन और उच्च शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां आज भी आदिवासी समाज के विकास की राह में बाधा बनी हुई हैं। बेंदी पंचायत के विभिन्न गांवों में रहने वाले आदिवासी परिवारों की आजीविका लंबे समय से खेती, मजदूरी, जंगल से मिलने वाले संसाधनों और छोटे-मोटे पारंपरिक कामों पर निर्भर रही है। बारिश आधारित खेती होने के कारण आमदनी निश्चित नहीं रहती। युवाओं के पलायन का असर गांव की सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। पीछे रह गए बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों पर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं。

शिक्षा बनी बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम आदिवासी समाज में शिक्षा को लेकर सोच में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। पहले जहां कई परिवारों के लिए बच्चों की पढ़ाई से अधिक जरूरी रोजी-रोटी की व्यवस्था करना था, वहीं अब अभिभावक अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजने और उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने के प्रति गंभीर नजर आते हैं। नई पीढ़ी भी शिक्षा को बेहतर भविष्य का रास्ता मान रही है।

हालांकि उच्च शिक्षा के लिए पंचायत क्षेत्र के युवाओं के सामने अब भी बड़ी चुनौती है। बेंदी पंचायत के युवा इंटर तक की पढ़ाई तो स्थानीय स्तर पर पूरी कर लेते हैं, लेकिन डिग्री की पढ़ाई के लिए उन्हें चंदवारा या झुमरी तिलैया का रुख करना पड़ता है।

रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे युवा शिक्षा के साथ रोजगार की समस्या भी आदिवासी युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। गांव में कृषि के अलावा नियमित रोजगार के विकल्प सीमित हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर पर्याप्त अवसर नहीं मिलने के कारण युवा निर्माण कार्य, फैक्ट्री, होटल और अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं।

पारंपरिक जीवन के साथ बदल रही नई पीढ़ी बेंदी पंचायत के आदिवासी समाज में आधुनिक शिक्षा और रोजगार की चाह के साथ अपनी परंपरा, संस्कृति और पहचान को बचाए रखने की चिंता भी दिखाई देती है। नई पीढ़ी मोबाइल, इंटरनेट और आधुनिक शिक्षा से जुड़ रही है, वहीं बुजुर्ग आज भी अपनी पारंपरिक संस्कृति, लोकगीत, नृत्य और रीति-रिवाजों को समाज की पहचान मानते हैं।