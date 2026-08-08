Kodarma News: विश्व आदिवासी दिवस विशेष: जंगल में जिंदगी, सुविधाओं से दूर हैं आदिवासी टोले

Kodarma News: डोमचांच प्रखंड के आदिवासी टोले बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बिजली, पेयजल और सड़क जैसी सुविधाओं की कमी से ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति भी चिंताजनक है। विश्व आदिवासी दिवस पर इन चुनौतियों को समझने की आवश्यकता है।

Kodarma News: डोमचांच, निज प्रतिनिधि। विश्व आदिवासी दिवस पर जहां आदिवासी समाज के अधिकार, सम्मान, संस्कृति और विकास की चर्चा होती है, वहीं डोमचांच प्रखंड के जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में बसे कई आदिवासी टोले आज भी बुनियादी सुविधाओं की बाट जोह रहे हैं। विकास की मुख्यधारा से दूर इन बस्तियों में बिजली, पेयजल और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। जंगल के बीच बसे इन परिवारों की जिंदगी आज भी प्राकृतिक संसाधनों के भरोसे चल रही है। प्रखंड के कई जंगली और पहाड़ी इलाकों में बसे आदिवासी टोलों में नियमित पेयजल की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों को नदी, चुआं और अन्य प्राकृतिक जलस्रोतों से पानी लाकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। गर्मी के दिनों में जब जलस्रोत सूखने लगते हैं या उनमें पानी कम हो जाता है, तब ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। कई परिवारों को दूर-दराज के जलस्रोतों से पानी ढोकर लाना पड़ता है।

शाम होते ही छा जाता है अंधेरा कई टोले ऐसे हैं, जहां बिजली की सुविधा अब तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है। शाम ढलते ही बस्तियां अंधेरे में डूब जाती हैं। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली कनेक्शन और अन्य सुविधाओं के लिए कई बार संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सका।

सड़क नहीं, बरसात में बढ़ जाती है परेशानी इन बस्तियों के लिए सड़क भी बड़ी समस्या है। कई आदिवासी टोले मुख्य सड़क से काफी दूर हैं और वहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है। बरसात में कच्चे रास्ते की स्थिति और खराब हो जाती है। कीचड़ और जलजमाव के कारण आवागमन मुश्किल हो जाता है। इसका असर बाजार, स्कूल, अस्पताल और प्रखंड मुख्यालय तक ग्रामीणों की पहुंच पर पड़ता है। आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता।

शिक्षा और स्वास्थ्य भी चिंता का विषय सुविधाओं की कमी का असर शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। कई टोलों से स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की दूरी अधिक है। परिवहन के साधन सीमित होने के कारण बच्चों और मरीजों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। खासकर बरसात के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। विश्व आदिवासी दिवस केवल आदिवासी संस्कृति, परंपरा और पहचान को सम्मान देने का अवसर नहीं, बल्कि उनके जीवन की जमीनी चुनौतियों को समझने का भी दिन है। डोमचांच के जंगल और पहाड़ों के बीच बसे इन टोलों की तस्वीर यह सवाल खड़ा करती है कि विकास की योजनाओं का लाभ इन बस्तियों तक पूरी तरह कब पहुंचेगा।