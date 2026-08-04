Kodarma News: जिले के शिक्षा विभाग के लिपिकों का तबादला रुका, आदेश रद्द किए गए
Kodarma News: कोडरमा जिले में शिक्षा विभाग के लिपिकों का तबादला रोक दिया गया है। 62 लिपिकों के स्थानांतरण आदेश में पारदर्शिता की कमी और मनमाने ढंग से पदस्थापन के आरोप लगे थे। शिक्षा प्रमुख ने 27 जून का आदेश रद्द कर दिया है और निर्देश दिया गया है कि इस मामले को 15 दिनों के अंदर निष्पादित किया जाए।
Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा जिले के शिक्षा विभाग के लिपिकों का तबादला फिलहाल रोक दिया गया है। मालूम हो कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में कुल 62 लिपिकों का तबादला आदेश जारी हुआ था। विभाग की ओर से जारी आदेश रद्द कर दिया गया है। मालूम हो कि क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की ओर से 27 जून 2026 को एक आदेश जारी किया गया था, इसमें कई तरह की शिकायतें आने लगी थी। शिकायतों में स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, निर्धारित दिशा-निर्देशों की अनदेखी तथा कई मामलों में मनमाने ढंग से पदस्थापन किए जाने के आरोप लगाए गए थे।
लगातार शिकायतों के बाद जांच के दौरान पाया गया कि कई लिपिकों का सही तरीके से स्थानांतरण नहीं किया गया।इस सूची में जिले के कुछ ऐसे कर्मचारियों का भी स्थानांतरण कर दिया गया था जो जिला मुख्यालय अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कार्यरत थे, जबकि कई मामलों में समान जिले के कर्मचारियों को दूसरे जिले में भेजने जैसी विसंगतियां भी सामने आईं। इन परिस्थितियों को देखते हुए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा 27 जून के तहत सभी स्थानांतरण एवं पदस्थापन आदेश को निदेशक ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि इस मामले का निष्पादन 15 दिनों में कर लें।
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