Kodarma News: स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बने ग्राम पंचायत की विकास योजना : बीडीओ

Kodarma News: ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रभावी निर्माण के लिए शनिवार को प्रखंड सभागार में जीपीएफटी के दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। इसमें ग्राम पंचायतों के सदस्यों को विकास योजना, संसाधन मानचित्रण और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल की जानकारी दी गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्थानीय आवश्यकताओं और जनभागीदारी पर जोर दिया।

Kodarma News: मरकच्चो। ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रभावी, सहभागी एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण के उद्देश्य से ग्राम पंचायत फैसिलिटेशन टीम (जीपीएफटी) के द्वितीय बैच का दो दिवसीय प्रशिक्षण शनिवार को प्रखंड सभागार में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण का संचालन ब्लॉक रिसोर्स टीम ने किया। टीम में प्रखंड समन्वयक शशि कुमार यादव, सहायक अभियंता बादल दास तथा मुखिया एवं मास्टर ट्रेनर नीता कुमारी शामिल थे।

प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षण में मरकच्चो उत्तरी, मरकच्चो दक्षिणी, मरकच्चो मध्य, नावाडीह, डगरनवां, मूर्कमनाय, देवीपुर एवं कादोडीह पंचायतों के ग्राम पंचायत फैसिलिटेशन टीम के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की चरणबद्ध प्रक्रिया, 16वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देश, ग्राम सभा की भूमिका, सहभागी योजना निर्माण, पंचायत उन्नति सूचकांक, विकास स्थिति रिपोर्ट, संसाधन मानचित्रण, विभिन्न विभागीय योजनाओं के अभिसरण तथा ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर योजना प्रविष्टि सहित कई महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत जानकारी दी गई।

स्थानीय विकास की आवश्यकता प्रखंड विकास पदाधिकारी हुलास महतो ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना स्थानीय आवश्यकताओं, जनभागीदारी और पारदर्शिता पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने सभी जीपीएफटी सदस्यों से ग्राम सभाओं को सक्रिय बनाते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी तैयार करने तथा पंचायतों के समग्र और सतत विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

प्रशिक्षण के दौरान गतिविधियाँ प्रशिक्षण के दौरान व्यावहारिक अभ्यास, समूह चर्चा और प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित कर प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों से अपने-अपने पंचायतों में प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान का प्रभावी उपयोग करते हुए बेहतर एवं जनभागीदारी आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की अपील की गई।